Пожар в доме в Иркутской области унес жизни пяти человек

Огонь вспыхнул в деревянном двухквартирном доме. В ходе разведки в строении были обнаружены тела пяти погибших — троих мужчин и двух женщины.

Из соседней части дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. Выясняются причина происшествия.

Ранее в Севастополе в строительных бытовках произошел пожар. Погибли восемь человек.

