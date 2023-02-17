Пожар в доме в Иркутской области унес жизни пяти человек

В одном из домов в селе Мамоны в Иркутской области произошел пожар, в котором погибли люди, сообщает ГУ МЧС по региону.

Дети погибли при пожаре в доме под Иркутском

Огонь вспыхнул в деревянном двухквартирном доме. В ходе разведки в строении были обнаружены тела пяти погибших — троих мужчин и двух женщины.

Из соседней части дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. Выясняются причина происшествия.

Ранее в Севастополе в строительных бытовках произошел пожар. Погибли восемь человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Иркутская ОбластьПроисшествияПожары
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры