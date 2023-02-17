Пожар в доме в Иркутской области унес жизни пяти человек
17 февраля 202304:02
В одном из домов в селе Мамоны в Иркутской области произошел пожар, в котором погибли люди, сообщает ГУ МЧС по региону.
Огонь вспыхнул в деревянном двухквартирном доме. В ходе разведки в строении были обнаружены тела пяти погибших — троих мужчин и двух женщины.
Из соседней части дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. Выясняются причина происшествия.
Ранее в Севастополе в строительных бытовках произошел пожар. Погибли восемь человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru