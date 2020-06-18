Появилось видео с места убийства семьи модели дома Вячеслава Зайцева

Следственный комитет опубликовал видеозапись, которая была сделана на месте массового убийства на севере Москвы. Среди жертв — ребенок.

СК возбудил дело по факту стрельбы в жилом доме на севере Москвы

На записи видно, как сотрудник СКР осматривает место преступления, в частности, оружие, которое использовал злоумышленник.

Ранее стало известно, что бойня произошла в квартире, в которой проживала манекенщица модного дома Вячеслава Зайцева, сообщает сайт KP.Ru

Незадолго до этого она рассталась с мужчиной. Разъяренный этим ухажер вернулся с оружием, после чего убил бывшую девушку, ее ребенка и мать, а затем свел счеты с жизнью. Тем временем в Росгвардии уже выяснили, что убийцы получил разрешение на приобретение и хранение оружия легально.

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ФОТО: Николай Хижняк//РИА Новости
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