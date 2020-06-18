Появилось видео с места убийства семьи модели дома Вячеслава Зайцева

Ранее стало известно, что бойня произошла в квартире, в которой проживала манекенщица модного дома Вячеслава Зайцева, сообщает сайт KP.Ru



Незадолго до этого она рассталась с мужчиной. Разъяренный этим ухажер вернулся с оружием, после чего убил бывшую девушку, ее ребенка и мать, а затем свел счеты с жизнью. Тем временем в Росгвардии уже выяснили, что убийцы получил разрешение на приобретение и хранение оружия легально.

