Появилось видео с места убийства семьи модели дома Вячеслава Зайцева
Следственный комитет опубликовал видеозапись, которая была сделана на месте массового убийства на севере Москвы. Среди жертв — ребенок.
На записи видно, как сотрудник СКР осматривает место преступления, в частности, оружие, которое использовал злоумышленник.
Ранее стало известно, что бойня произошла в квартире, в которой проживала манекенщица модного дома Вячеслава Зайцева, сообщает сайт KP.Ru
Незадолго до этого она рассталась с мужчиной. Разъяренный этим ухажер вернулся с оружием, после чего убил бывшую девушку, ее ребенка и мать, а затем свел счеты с жизнью. Тем временем в Росгвардии уже выяснили, что убийцы получил разрешение на приобретение и хранение оружия легально.
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