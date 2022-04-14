Поврежденный крейсер «Москва» пытаются отбуксировать в порт

В настоящее время крейсер пытаются отбуксировать в порт. Причины пожара устанавливаются, добавили в Минобороны.

Ранее сегодня военное ведомство сообщило, что на судне произошла детонация боезапаса после пожара. В результате оно получило «серьезные повреждения».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга в четверг рассказал журналистам, что президенту Владимиру Путину уже доложили о ситуации с крейсером «Москва».



