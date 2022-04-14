Поврежденный крейсер «Москва» пытаются отбуксировать в порт
Очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован. Открытого горения нет, а взрывы боеприпасов прекращены. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве также заявляют, что флагманский крейсер сохраняет плавучесть, а его основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж судна эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота.
В настоящее время крейсер пытаются отбуксировать в порт. Причины пожара устанавливаются, добавили в Минобороны.
Ранее сегодня военное ведомство сообщило, что на судне произошла детонация боезапаса после пожара. В результате оно получило «серьезные повреждения».
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга в четверг рассказал журналистам, что президенту Владимиру Путину уже доложили о ситуации с крейсером «Москва».
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