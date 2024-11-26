Пострадавший в «Крокусе» подал иск на миллион рублей из-за плохой охраны
Пострадавший в «Крокус Сити Холле» подал иск на миллион рублей из-за плохой охраны концерта группы «Пикник», сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Истец считает, что нарушены его права потребителя и требует компенсации.
Хорошевский районный суд принял исковое заявление к производству. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 10 декабря 2024 года.
Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что вторгшаяся в Брянскую область украинская ДРГ могла быть одной из тех групп, кто в марте должен был обеспечить «зеленый коридор» для террористов, совершивших теракт в «Крокусе», напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru