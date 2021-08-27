Посольство РФ в Афганистане получило более 170 обращений для эвакуации
Посольство РФ в Афганистане сформировало список из 170 человек, обратившихся в димведомство для эвакуации из страны. Такие данные привел посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, передает РИА Новости.
По словам Жирнова, посольство уже организовало эвакуацию 360 человек.
Несколько взрывов произошли в Кабуле накануне. В результате погибли около 200 человек, в числе которых американские военнослужащие. Еще несколько сотен человек пострадали.
Президент США Джо Байден, выступая с обращением к нации в четверг, пообещал, что ответственные за теракт в афганском Кабуле будут найдены и наказаны.
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