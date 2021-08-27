Посольство РФ в Афганистане получило более 170 обращений для эвакуации

По словам Жирнова, посольство уже организовало эвакуацию 360 человек.

Несколько взрывов произошли в Кабуле накануне. В результате погибли около 200 человек, в числе которых американские военнослужащие. Еще несколько сотен человек пострадали.

Президент США Джо Байден, выступая с обращением к нации в четверг, пообещал, что ответственные за теракт в афганском Кабуле будут найдены и наказаны.



