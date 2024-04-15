Посол Трейси: США по запросу РФ передали данные по теракту в «Крокусе»

По ее словам, США по запросу от России предоставили всю информацию о теракте, несмотря на «глубокие разногласия с Кремлем».

«Соединенные Штаты считают, что российские граждане имеют право жить безопасно и достойно», - добавила Трейси.

Ранее Седственный комитет возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами Соединенных Штатов. В Белом доме назвали такие обвинения «нонсенсом», передает «Радиоточка НСН».

