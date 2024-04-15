Посол Трейси: США по запросу РФ передали данные по теракту в «Крокусе»
Соединенные Штаты после теракта в «Крокус Сити Холле» продолжили делиться информацией по прямому запросу со спецслужбами России, заявила посол Линн Трейси. Ее слова приводится в Telegram-канале американского диппредставительства.
По ее словам, США по запросу от России предоставили всю информацию о теракте, несмотря на «глубокие разногласия с Кремлем».
«Соединенные Штаты считают, что российские граждане имеют право жить безопасно и достойно», - добавила Трейси.
Ранее Седственный комитет возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами Соединенных Штатов. В Белом доме назвали такие обвинения «нонсенсом», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол Трейси: США по запросу РФ передали данные по теракту в «Крокусе»
- В Москве появится музей театра «Современник»
- В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе в пункте выдачи заказов
- Генсек ООН: Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта
- Пугачева в преддверии юбилея выпустила сингл «Я плачу»
- Глава МИД Украины попросил у Запада системы ПВО в аренду
- Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплатят средства на аренду жилья
- ЦАХАЛ: Иран запустил по Израилю 350 снарядов
- Мэр Таганрога допустил частичное затопление города
- Дочерняя компания Auchan продала российские активы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru