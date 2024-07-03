Число пострадавших сотрудников ЗАЭС при ударе ВСУ увеличилось до девяти

Девять работников Запорожской АЭС пострадали от удара дронов по подстанции в Энергодаре. Об этом заявил директора ЗАЭС Юрий Черничук, сообщает РИА Новости.

По его словам, они занимались работами на подстанции по оптимизации схемы электроснабжения города. Он отметил, что один сотрудник госпитализирован с черепно-мозговой травмой, в то время как восемь других находятся на амбулаторном лечении.

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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) расположена на левом берегу реки Днепр возле города Энергодар. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой функционируют шесть энергоблоков, каждый мощностью 1 гигаватт.

В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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