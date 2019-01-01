Россию призвали «делать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году. Американский госсекретарь уверен, что России следует отчитаться о катастрофе, потому что это «в ее собственных интересах». Об этом он рассказал в интервью нидерландской телекомпании RTL. Помпео добавил, что США поддерживают Нидерланды, которые занимаются расследованием катастрофы этого самолета

Ранее Международная следственная группа, которая расследовала крушение малайзийского Boeing 777, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, пришла к выводу, что ЗРК «Бук», сбивший самолёт, был доставлен из Курска. С таким заявлением выступил руководитель департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен 24 мая прошлого года. По его словам, следственной группе удалось установить принадлежность ЗРК к 53-й зенитной бригаде по отличительным признакам.

В России выводы международной следственной группы посчитали чушью и очередной волной информационной атаки. Такое мнение в эфире НСН выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.