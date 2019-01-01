Россию призвали «делать больше» для расследования крушения MH17
В эфире НСН российские парламентарии рассказали, почему обвинения России в крушении с малайзиским Boeing на Донбассе бессмысленны.
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году. Американский госсекретарь уверен, что России следует отчитаться о катастрофе, потому что это «в ее собственных интересах». Об этом он рассказал в интервью нидерландской телекомпании RTL. Помпео добавил, что США поддерживают Нидерланды, которые занимаются расследованием катастрофы этого самолета
Ранее Международная следственная группа, которая расследовала крушение малайзийского Boeing 777, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, пришла к выводу, что ЗРК «Бук», сбивший самолёт, был доставлен из Курска. С таким заявлением выступил руководитель департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен 24 мая прошлого года. По его словам, следственной группе удалось установить принадлежность ЗРК к 53-й зенитной бригаде по отличительным признакам.
В России выводы международной следственной группы посчитали чушью и очередной волной информационной атаки. Такое мнение в эфире НСН выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
«Это полная чушь. Россия неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта и что наших военных и вооружений на территории ДНР и ЛНР нет. Это голые обвинения, как и в случае якобы применения химоружия в Сирии и отравления Скрипалей. Это очередная волна нападок на РФ, попытка её очернить, демонизировать на фоне того, что дело Скрипалей протухло, никакого химоружия в Сирии не нашли», - заявил депутат.
Между тем, российское Минобороны возложило ответственность за крушение малайзийского Boeing на Украину. На брифинге в оборонном ведомстве в сентябре прошло года заявили, что за контроль воздушной обстановки в зоне силового конфликта в Донбассе, где в 2014 году сбили малайзийский Boeing рейса MH17, отвечал украинский полковник Руслан Гринчак.
Более того, в марте 2019 года Киев признали главным виновником авиакатастрофы, унесшей жизни 298 человек, в Нидерландах. В СМИ появилась информация о том, что в техническом расследовании катастрофы, проведенном Советом по безопасности Нидерландов, говорится, что главной причиной катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом стало незакрытие Украиной воздушного пространства в зоне вооруженного конфликта.
В этой связи член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН рассказал, что причастность Украины к сбитому Boeing давно доказана.
«У нас сегодня только один вопрос. Ракета все время была на территории Украины, находилась в 223 полку, постоянно перемещалась вместе с ракетами. Мы обнародовали несколько раз данные о пусковых установках, которые были, показывали их перемещение, показали их старты и так далее. Уже доказано, что Боинг был сбит украинской ракетой. Зачем это отрицать? Они сами 24 мая 2018 года предоставили в ООН эти данные», — заявил сенатор.
Напомним, Boeing рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур упал на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.
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