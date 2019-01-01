Помпео потребовал от России рассказать, что случилось с малазийским Boeing в Донбассе
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию активней участвовать в расследовании крушения в Донбассе малайзийского Boeing рейса МН17. По его словам, отчитаться о том, что произошло во время этого страшного инцидента, в интересах самой же России, сообщает RT со ссылкой на нидерландскую телекомпанию RTL, которая взяла интервью у американского госсекретаря.
Помпео отметил, что США поддерживают Нидерланды, которые занимаются расследованием катастрофы этого самолета, передает Ura.ru.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком после попадания в него ракеты. Погибли почти все 298 человек, находившихся на борту. В основном этот граждане Нидерландов.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН рассказал, что причастность Украины к сбитому Boeing давно доказана.
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