В Краснодарском крае задержан мужчина, повредивший 54 могилы

35-летний мужчина, повредивший 54 могилы на кладбище в станице Архангельской Краснодарского края, заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.

Преступление было совершено в ночь на 5 ноября. Подозреваемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, разрушил надгробия, включая захоронения участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

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Мужчина признал свою вину и раскаялся. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

В настоящее время мужчина находится под стражей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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