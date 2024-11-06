В Краснодарском крае задержан мужчина, повредивший 54 могилы
35-летний мужчина, повредивший 54 могилы на кладбище в станице Архангельской Краснодарского края, заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.
Преступление было совершено в ночь на 5 ноября. Подозреваемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, разрушил надгробия, включая захоронения участников и ветеранов Великой Отечественной войны.
Мужчина признал свою вину и раскаялся. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
В настоящее время мужчина находится под стражей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru