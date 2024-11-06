В Краснодарском крае задержан мужчина, повредивший 54 могилы

35-летний мужчина, повредивший 54 могилы на кладбище в станице Архангельской Краснодарского края, заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.

Преступление было совершено в ночь на 5 ноября. Подозреваемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, разрушил надгробия, включая захоронения участников и ветеранов Великой Отечественной войны.