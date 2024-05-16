Полиция в Москве ищет вмонтировавших в памятник Кобзону рекламу наркошопов

Всего у мемориала наклепали 12 пластин с QR-кодами, которые обещают, что при наведении камеры включат лучшие треки артиста. Однако фактически они переводят пользователя на сайт по продаже наркотиков. Поиском правонарушителей сейчас занимается полиция.

Ранее сообщалось, что в Италии полиция перехватила перевозящую наркотики подводную лодку.



