Полиция в Москве ищет вмонтировавших в памятник Кобзону рекламу наркошопов
16 мая 202413:48
В памятник Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в Москве вмонтировали рекламу наркошопов. Таблички со ссылками появились на железных плитах у подножия постамента, сообщает телеграм-канал Mash.
Всего у мемориала наклепали 12 пластин с QR-кодами, которые обещают, что при наведении камеры включат лучшие треки артиста. Однако фактически они переводят пользователя на сайт по продаже наркотиков. Поиском правонарушителей сейчас занимается полиция.
Ранее сообщалось, что в Италии полиция перехватила перевозящую наркотики подводную лодку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru