Полиция проверяет девушку за обнаженное фото у храма в Калуге
Полиция начала проверку в связи с новым случаем публикации в соцсетях непристойного фото на фоне храма, сообщает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилось фото татуированной девушки с поднятой юбкой на фоне Храма в честь Преображения Господня в Калуге.
Отмечается, что фото было сделано еще летом, девушка опубликовала серию снимков в Instagram, но на данный момент они удалены.
Полиция заинтересовалась размещенным в сети фото и по результатам проверки примет процессуальное решение.
В конце октября блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова были приговорены к 10 месяцам колонии общего режима за фото с имитацией орального секса на фоне Храма Василия Блаженного.
После этого СМИ и полиция обратили внимание еще на несколько подобных случаев. В частности, в Петербурге было возбуждено уголовное дело против девушки, сделавшей непристойное фото на фоне Исаакиевского собора.
Актриса Ксения Дамова, известная любителям фильмов для взрослых под псевдонимом Рита Фокс, в начале ноября была арестована на 14 суток за фото с обнаженными ягодицами на фоне Кремля.
Кроме того, речь шла о видеоролике 2018 года, на котором рэперша Хофманита целуется с блогершей Аленой Ефремовой на фоне Вечного огня.
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