Полиция проверяет девушку за обнаженное фото у храма в Калуге

Отмечается, что фото было сделано еще летом, девушка опубликовала серию снимков в Instagram, но на данный момент они удалены.

Полиция заинтересовалась размещенным в сети фото и по результатам проверки примет процессуальное решение.

В конце октября блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова были приговорены к 10 месяцам колонии общего режима за фото с имитацией орального секса на фоне Храма Василия Блаженного.

После этого СМИ и полиция обратили внимание еще на несколько подобных случаев. В частности, в Петербурге было возбуждено уголовное дело против девушки, сделавшей непристойное фото на фоне Исаакиевского собора.