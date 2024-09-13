Полицейский потребовал миллион рублей за возбуждение уголовного дела

Отмечается, что совершенное в апреле текущего года преступление было выявлено местным управлением ФСБ. Следствие полагает, что фигурант, будучи оперуполномоченным управления уголовного розыска МВД, получил взятку от своего знакомого. Взамен он пообещал возбудить уголовное дело по факту вымогательства в отношении местного жителя. При этом оснований для уголовного преследования не имелось.

Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал руководителя ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны Вячеслава Филиппова по обвинению в получении взятки.

