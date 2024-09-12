Тверской суд Москвы арестовал сообщницу главы Долгопрудного Владислава Юдина
Тверской суд Москвы арестовал предполагаемую сообщницу главы Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве на сумму 44 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Московской области.
По информации ведомства, суд, по запросу следствия, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемой сроком до 29 октября.
Владислав Юдин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Ранее следственные органы сообщили, что ущерб от его действий превысил 44 млн рублей. Юдин также находится под арестом.
В 2015 году Владислав Юдин, будучи главой Талдома, потребовал от подчиненных назначить аффилированную с ним компанию единой теплоснабжающей организацией. Без проведения конкурса были заключены договоры аренды объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. По данным прокуратуры, Юдин приказал не взыскивать арендную плату, что привело к ущербу для бюджета почти на 4 млн рублей. Также у компании накопился долг перед ресурсоснабжающими организациями на сумму свыше 40 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru