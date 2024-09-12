Тверской суд Москвы арестовал сообщницу главы Долгопрудного Владислава Юдина

Тверской суд Москвы арестовал предполагаемую сообщницу главы Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве на сумму 44 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Московской области.

По информации ведомства, суд, по запросу следствия, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемой сроком до 29 октября.