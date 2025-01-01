СМИ: В Новом Орлеане от наезда внедорожника на толпу погибли минимум 10 человек
В США в Новом Орлеане после наезда автомобиля на толпу людей во время празднования Нового года погибли минимум 10 человек. Об этом сообщает телеканал «ABC News» со ссылкой на представителей полиции и властей.
По данным источника, еще 30 человек получили травмы.
Очевидцы событий рассказали телеканалу «CBS», что грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель авто вышел из машины и открыл огонь по людям. Полицейские начали стрелять по злоумышленнику в ответ.
В полиции заявили, что действия водителя были преднамеренными. При этом отмечается, что пока его не удалось задержать.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Германии во время рождественских гуляний автомобиль под управлением психиатра-мигранта наехал на толпу людей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru