СМИ: В Новом Орлеане от наезда внедорожника на толпу погибли минимум 10 человек

Очевидцы событий рассказали телеканалу «CBS», что грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель авто вышел из машины и открыл огонь по людям. Полицейские начали стрелять по злоумышленнику в ответ.

В полиции заявили, что действия водителя были преднамеренными. При этом отмечается, что пока его не удалось задержать.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Германии во время рождественских гуляний автомобиль под управлением психиатра-мигранта наехал на толпу людей.