Собчак намерена судиться после нападения в монастыре на Урале

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что после нападения на нее и журналистов съемочной группы в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области намерена подать иски в суд. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Собчак, журналисты обратились в травпункт для подтверждения факта побоев для судебного процесса. Выяснилось, что у режиссера съемочной группы Сергея Ерженкова перелом кисти, сообщают «Известия».

«Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы и готовить иски», — отметила телеведущая.

Собчак также сообщила, что часть отснятого материала, а также нападения на журналистов удалось сохранить.

«Продолжаем работать и скоро выпустим большой фильм на канале «Осторожно Собчак», — заявила Ксения Собчак.