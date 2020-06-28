Собчак намерена судиться после нападения в монастыре на Урале
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что после нападения на нее и журналистов съемочной группы в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области намерена подать иски в суд. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По словам Собчак, журналисты обратились в травпункт для подтверждения факта побоев для судебного процесса. Выяснилось, что у режиссера съемочной группы Сергея Ерженкова перелом кисти, сообщают «Известия».
«Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы и готовить иски», — отметила телеведущая.
Собчак также сообщила, что часть отснятого материала, а также нападения на журналистов удалось сохранить.
«Продолжаем работать и скоро выпустим большой фильм на канале «Осторожно Собчак», — заявила Ксения Собчак.
Накануне, 27 июня, Собчак опубликовала видео, в котором обвинила в избиении журналистов церковнослужителей. Отмечалось, что нападение произошло в Среднеуральском женском монастыре. Здесь шли съемки о схиигумене Сергии, запрещенном в служении из-за непризнания коронавируса и избиении детей.
Местная епархия заявила, что просила Ксению Собчак и журналистов не обострять обстановку, которая в монастыре и так «духовно нездоровая». Соратник схиигумена Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь, Всеволод Могучев упрекнул журналистку в пиаре.
Собчак осталась в Екатеринбурге, где 7 июля должен состояться церковный суд над опальным схиигуменом Сергием (Романовым).
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