Пограничники Белоруссии заявили о провокации Украины на границе

На границе Белоруссии произошла провокация с незаконным проникновением вооруженного человека с украинской стороны, заявила пресс-служба белорусского Госпогранкомитета.

В Белоруссии заявили об инциденте на границе с украинским БТРом

Уточняется, что инцидент произошел около 16:00 19 ноября.

«Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска Словечно (с украинской стороны — Выступовичи) зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении границы. Впоследствии он незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Белоруссии», — отмечается в официальном сообщении.

Пограничники сообщают, что неизвестный выполнял фотосъемку, что-то искал или устанавливал в снегу. В Госпогранкомитете республики опасаются вооруженного боестолкновения с украинской стороной из-за провокационных ситуаций на границе, которые возникают на фоне низкой дисциплины сил территориальной обороны и иных военизированных формирований Киева.

Пограничники проводят проверку.

Ранее белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, который использовался для тренировок по сбросу взрывных устройств. Об этом сообщает Пограничный комитет Белоруссии.

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Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:ПровокацияУкраинаГраницаБелоруссия
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