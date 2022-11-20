Пограничники Белоруссии заявили о провокации Украины на границе

Уточняется, что инцидент произошел около 16:00 19 ноября.

«Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска Словечно (с украинской стороны — Выступовичи) зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении границы. Впоследствии он незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Белоруссии», — отмечается в официальном сообщении.

Пограничники сообщают, что неизвестный выполнял фотосъемку, что-то искал или устанавливал в снегу. В Госпогранкомитете республики опасаются вооруженного боестолкновения с украинской стороной из-за провокационных ситуаций на границе, которые возникают на фоне низкой дисциплины сил территориальной обороны и иных военизированных формирований Киева.

Пограничники проводят проверку.

Ранее белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, который использовался для тренировок по сбросу взрывных устройств. Об этом сообщает Пограничный комитет Белоруссии.

