В Подмосковье с рельсов сошли 11 вагонов товарного поезда
2 апреля 202416:47
Вечером 1 апреля в подмосковном Дмитрове с рельсов сошли 11 вагонов товарного поезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Отмечается, что обошлось без пострадавших.
«Специалисты восстанавливают ж/д полотно и разбирают завалы», - говорится в сообщении.
По данным Telegra-канала «112», инцидент произошёл из-за талых вод, которые подмыли насыпь.
Ранее на перегоне Бамовская — Горелый Забайкальской железной дороги 20 вагонов сошли с путей из-за столкновения с автомобилем, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru