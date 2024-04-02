В Подмосковье с рельсов сошли 11 вагонов товарного поезда

Госдума освободила участников СВО от уплаты процентов по кредитам Госдума приняла закон о запрете увольнять вдов участников СВО Командующим Черноморским флотом назначили вице-адмирала Сергея Пинчука Госдума приняла законопроект о штрафах за недопуск газовщиков в дома В список богатейших людей мира американского журнала Forbes вошли 125 российский миллиардеров