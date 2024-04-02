В Подмосковье с рельсов сошли 11 вагонов товарного поезда

Вечером 1 апреля в подмосковном Дмитрове с рельсов сошли 11 вагонов товарного поезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В Польше с рельсов сошел поезд с авиатопливом

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

«Специалисты восстанавливают ж/д полотно и разбирают завалы», - говорится в сообщении.

По данным Telegra-канала «112», инцидент произошёл из-за талых вод, которые подмыли насыпь.

Ранее на перегоне Бамовская — Горелый Забайкальской железной дороги 20 вагонов сошли с путей из-за столкновения с автомобилем, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот видео / соцсети
ТЕГИ:Железная ДорогаПоездПодмосковьеМосковская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры