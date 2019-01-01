Подростки покалечили мальчика в детском лагере под Хабаровском

В Хабаровском крае произошел очередной инцидент в детском лагере. Как сообщает «Свободная пресса», там группа подростков напала на 11-летнего мальчика и жестоко его избила. В результате школьник попал в больницу.

К расследованию подключился Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В настоящее время лагерь закрыт, находившиеся в нем дети отправлены домой.