Поддубный заявил, что получил контузию
11 августа 202421:41
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил контузию во время атаки украинского беспилотника в Курской области. Об этом журналист заявил в интервью телеканалу «Россия-1».
«Я ничего не помню пока, контузия, мне сложно пока что-то сказать», - сказал военкор.
По словам Поддубного, он все еще не очень хорошо себя чувствует. Журналист находится в реанимации.
Ранее Поддубного перевезли в НИИ скорой помощи имени Склифософского в Москве. В медучреждении сообщили, что состояние журналиста тяжелое, но условно стабильное, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru