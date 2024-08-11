Поддубный заявил, что получил контузию

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил контузию во время атаки украинского беспилотника в Курской области. Об этом журналист заявил в интервью телеканалу «Россия-1».

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«Я ничего не помню пока, контузия, мне сложно пока что-то сказать», - сказал военкор.

По словам Поддубного, он все еще не очень хорошо себя чувствует. Журналист находится в реанимации.

Ранее Поддубного перевезли в НИИ скорой помощи имени Склифософского в Москве. В медучреждении сообщили, что состояние журналиста тяжелое, но условно стабильное, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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