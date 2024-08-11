Поддубный заявил, что получил контузию

«Я ничего не помню пока, контузия, мне сложно пока что-то сказать», - сказал военкор.

По словам Поддубного, он все еще не очень хорошо себя чувствует. Журналист находится в реанимации.

Ранее Поддубного перевезли в НИИ скорой помощи имени Склифософского в Москве. В медучреждении сообщили, что состояние журналиста тяжелое, но условно стабильное, передает «Радиоточка НСН».

