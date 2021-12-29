Подавшие сигнал SOS в горах КБР туристы спускаются к селу Верхняя Балкария
Туристы из Московской области, запросившие ранее помощи в горах Кабардино-Балкарии, спускаются по направлению к селу Верхняя Балкария. Об этом сообщил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.
Он уточнил, что такая информация получена из GPS-координат и картинки, полученной от туристов.
В группе пятеро мужчин и две девушки, передает ТАСС. В среду, 29 декабря, утром спасателям поступило сообщение о том, что семеро туристов из Подмосковья подали сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии. После этого им на помощь выдвинулись спасатели МЧС РФ. Перед выходом туристы зарегистрировали свой маршрут в МЧС.
В октябре правительство Кабардино-Балкарии заявило, что создаст рабочую группу для регулирования пребывания туристов на Эльбрусе и совершения восхождений на гору.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- Подавшие сигнал SOS в горах КБР туристы спускаются к селу Верхняя Балкария
- Мать погибшего в Подмосковье мальчика рассказала подробности о сыне
- ФАС снизила цены на ряд лекарственных препаратов
- Иск Костюшкина к Монеточке рассмотрят в Басманном суде Москвы
- «Спутник Лайт» одобрили в Тунисе в качестве универсального бустера
- Талибы хотят назначить посла в Москве
- «Спартак» объявил о переходе полузащитника Ломовицкого в «Рубин»
- Ректора «Шанинки» Зуева вернули в СИЗО
- Крым на новогодних праздниках посетят более 300 тысяч туристов
- Польские пограничники сообщили о выстрелах на белорусской стороне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru