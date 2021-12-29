Подавшие сигнал SOS в горах КБР туристы спускаются к селу Верхняя Балкария

Он уточнил, что такая информация получена из GPS-координат и картинки, полученной от туристов.

В группе пятеро мужчин и две девушки, передает ТАСС. В среду, 29 декабря, утром спасателям поступило сообщение о том, что семеро туристов из Подмосковья подали сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии. После этого им на помощь выдвинулись спасатели МЧС РФ. Перед выходом туристы зарегистрировали свой маршрут в МЧС.

В октябре правительство Кабардино-Балкарии заявило, что создаст рабочую группу для регулирования пребывания туристов на Эльбрусе и совершения восхождений на гору.

