Семеро туристов из Подмосковья запросили помощи в горах Кабардино-Балкарии
Группа из семи человек запросила помощи в горах Кабардино-Балкарии, спасатели выдвинулись на помощь к туристам. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
Отмечается, что сигнал SOS c указанием GPS-координат от группы туристов из Подмосковья поступил в МЧС утром в среду, пишет RT.
«На поисково-спасательные работы в Черекское ущелье выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве четырех человек», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Известно, что группа альпинистов зарегистрировала свой маршрут в МЧС. Подробности инцидента не уточняются.
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