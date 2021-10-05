В КБР регулировать восхождения на Эльбрус будет рабочая группа

Правительство Кабардино-Балкарии образует рабочую группу для регулирования пребывания туристов на Эльбрусе и совершения восхождений на гору, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

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Руководителем рабочей группы будет министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков, его заместителями станут председатель Комитета парламента КБР по физической культуре, спорту и туризму Арсен Барагунов и начальник ГУ МЧС России по региону Михаил Надежин.

Напомним, организатора восхождения на Эльбрус, при котором погибли пять человек, арестовали по решению суда на один месяц 28 суток. Как сообщалось, группа альпинистов при восхождении на Эльбрус попала в сильную метель и запросила помощи у спасателей. Пять человек погибли, предварительно, от переохлаждения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АльпинистыЭльбрус
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