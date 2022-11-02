Под Херсоном неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями

Число беженцев из Украины и Донбасса в РФ превысило 4,7 млн человек Глава Кузбасса пожаловался на застрявшие 12 тысяч вагонов угля Сильное землетрясение произошло у побережья Калифорнии РФ возобновила ж/д сообщение с КНДР после двухлетнего перерыва Все турникеты МЦК с декабря начнут принимать банковские карты