Под Херсоном неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями
Неизвестные обстреляли из стрелкового оружия буксир с эвакуирующимися из Херсона мирными жителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Буксир РБТ-1 "Ридса", перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голая Пристань был обстрелян со стороны набережной из стрелкового оружия неустановленными вооруженными людьми», — отмечается в сообщении.
Данные о пострадавших уточняются, отмечает РИА ФАН. Нападавших разыскивают, пишет RT.
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