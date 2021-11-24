Под Челябинском четыре человека погибли, отравившись угарным газом

Инцидент произошел в городе Златоуст. Погибшие были обнаружены в квартире многоэтажного дома.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Татарстане было заведено уголовное дело по факту гибели четырёх человек из-за отравления угарным газом.



