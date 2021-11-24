Под Челябинском четыре человека погибли, отравившись угарным газом

В Челябинской области четыре человека погибли, отравившись угарным газом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошел в городе Златоуст. Погибшие были обнаружены в квартире многоэтажного дома.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Татарстане было заведено уголовное дело по факту гибели четырёх человек из-за отравления угарным газом.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Челябинская ОбластьСкорая Помощь
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