Под Челябинском четыре человека погибли, отравившись угарным газом
24 ноября 202122:46
В Челябинской области четыре человека погибли, отравившись угарным газом. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в городе Златоуст. Погибшие были обнаружены в квартире многоэтажного дома.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Татарстане было заведено уголовное дело по факту гибели четырёх человек из-за отравления угарным газом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru