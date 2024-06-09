Под Белгородом трое бойцов самообороны пострадали при атаке дрона
Бойцы белгородской самообороны пострадали при атаке украинского беспилотника в Борисовском районе, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадали трое бойцов. Их доставили в одну из городских больниц в Белгороде.
Медики оценили состояние бойцов как стабильное. Двое мужчин получили легкие ранения. Один находится в состоянии средней степени тяжести, уточнил Гладков.
Накануне три украинских дрона самолетного типа атаковали поселок Прохоровка в Белгородской области. В результате падения и детонации беспилотника пострадал частный дом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru