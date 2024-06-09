Под Белгородом трое бойцов самообороны пострадали при атаке дрона

По его словам, пострадали трое бойцов. Их доставили в одну из городских больниц в Белгороде.

Медики оценили состояние бойцов как стабильное. Двое мужчин получили легкие ранения. Один находится в состоянии средней степени тяжести, уточнил Гладков.

Накануне три украинских дрона самолетного типа атаковали поселок Прохоровка в Белгородской области. В результате падения и детонации беспилотника пострадал частный дом, передает «Радиоточка НСН».

