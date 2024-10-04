Гусев: При атаке БПЛА на нефтебазу под Воронежем никто не пострадал
Пострадавших в результате атаки беспилотников в Воронежской области нет. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Губернатор указал, что прошедшей ночью средства ПВО и РЭБ подавили в регионе несколько дронов. Из-за атаки произошел пожар на территории нефтебазы.
«Небольшое возгорание на пустом резервуаре... было ликвидировано сразу после прибытия пожарных. Ущерба нефтебазе не нанесено», — написал Гусев в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что оперативные службы не зафиксировали повреждений во время обхода территории для уточнения последствий атак.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении шести беспилотников ВСУ над Воронежской областью, напоминает «Свободная пресса».
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