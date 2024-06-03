Над территорией Белгородской области уничтожили беспилотник ВСУ
3 июня 202407:48
Украинский дрон самолетного типа сбили над Белгородской областью, передает Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что минувшей ночью военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по России.
«Дежурными средствами ПВО... аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны.
Накануне два дрона-камикадзе ВСУ ударили по автозаправочной станции в белгородском селе Головчино, никто не пострадал, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru