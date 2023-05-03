Экс-лидер «Коррозии металла» Лазоревич объяснил кражу жилетки Князева
Первый лидер рок-группы «Коррозия металла» Александр Лазоревич объяснил, зачем украл жилетку основателя «Короля и Шута» Андрея Князева. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам музыканта, он хотел сфотографироваться с жилеткой и вернуть ее обратно. Мужчина заявил, что не ожидал такой реакции.
«А меня взяли, скрутили руки и обвинили в краже», - пожаловался вокалист.
Лазоревич находится под подпиской о невыезде. За кражу в особо крупном размере ему грозит до шести лет лишения свободы. Стоимость похищенного раритета оценили в миллион рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru