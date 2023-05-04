СМИ: Укравший жилетку Князя экс-лидер «Коррозии металла» избил женщину
Бывший лидер рок-группы «Коррозии металла» Александр Лазоревич избил женщину, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, инцидент произошёл в Таганском районе Москвы, 58-летний рокер напал на 28-летнюю москвичку, которая в итоге оказалась в больнице с ушибом мягких тканей головы и ушибом правой кисти.
Отмечается, что пострадавшая обратилась в полицию, и теперь мужчине, который после кражи куртки находится под подпиской о невыезде, может грозить более суровое наказание.
Ранее стало известно, что злоумышленники украли с выставки в московском арт-пространстве «Винзавод» жилетку участника панк-группы «Король и Шут» Андрея Князева (КняZz), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже Лазоревич заявил, что взял куртку с целью проверить работу охраны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru