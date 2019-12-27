Военачальник погиб при авиакатастрофе в Казахстане

При крушении пассажирского самолета в Казахстане погиб председатель совета генералов Рустем Хайдаров, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на одно из местных изданий. Ранее в мэрии Алма-Аты, из аэропорта которой вылетал самолёт, сообщили о 14 жертвах катастрофы, еще 35 пострадали, большинство находятся в очень тяжелом состоянии.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air должен был выполнить рейс Алма-Ата – Нурсултан. При взлёте, сразу после отрыва от земли, он неожиданно потерял высоту и пробил бетонное ограждение, а затем врезался в двухэтажную постройку. По данным посольства России в Казахстане, граждан РФ на борту, судя по всему, не было.

