Омск накрыла пыльная буря

Пыльная буря и штормовой ветер начались в Омске. Небо затянуто серыми тучами, порывы ветра несут песок и пыль.

В региональном МЧС сообщили, что на территории Омской области сложилась пожароопасная обстановка, объявлен режим «Чрезвычайной ситуации». Сегодня днем и предстоящей ночью ожидается сильный ветер 25 м/с и более.

МЧС: Почти в каждом регионе РФ возникли природные пожары

Ночью синоптики прогнозируют в области сильное похолодание. Ожидается, что температура опустится до -3 градусов, при прояснении до -8. В пятницу ожидаются грозы и дождь, переходящий в снег. В МЧС жителям посоветовали не выходить из дома без острой необходимости.

Ранее сегодня пресс-служба ГУ МЧС Курганской области сообщила о начавшейся эвакуации жителей трех деревень из-за природных пожаров. Тушение огня осложнено сильным ветром.


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ФОТО: Омск. Фото с сайта omsk.mid.ru
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