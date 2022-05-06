Омск накрыла пыльная буря
Пыльная буря и штормовой ветер начались в Омске. Небо затянуто серыми тучами, порывы ветра несут песок и пыль.
В региональном МЧС сообщили, что на территории Омской области сложилась пожароопасная обстановка, объявлен режим «Чрезвычайной ситуации». Сегодня днем и предстоящей ночью ожидается сильный ветер 25 м/с и более.
Ночью синоптики прогнозируют в области сильное похолодание. Ожидается, что температура опустится до -3 градусов, при прояснении до -8. В пятницу ожидаются грозы и дождь, переходящий в снег. В МЧС жителям посоветовали не выходить из дома без острой необходимости.
Ранее сегодня пресс-служба ГУ МЧС Курганской области сообщила о начавшейся эвакуации жителей трех деревень из-за природных пожаров. Тушение огня осложнено сильным ветром.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 541 / сут.
Умерли
377 тыс.+136 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+9 408 / сут.
- «Аэрофлот» объявил о запуске рейсов в Ташкент с 20 мая
- Омск накрыла пыльная буря
- В Кремле рассказали о планах Путина на 9 Мая
- В Кремле ничего не знают об ударе по российскому военному кораблю в Черном море
- Bloomberg: В ЕС предложили отсрочить запрет импорта российской нефти для Венгрии и Словакии
- Песков отказался комментировать приговор россиянке Сапеге
- Песков поспорил с Лукашенко о «затянувшейся» спецоперации на Украине
- Спасатели эвакуировали всех туристов, заблокированных на Кубани из-за подъёма реки
- Россия снизит пошлину на экспорт пшеницы до 114,3 доллара за тонну
- Лукашенко пообещал защищать запад Украины от Польши
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru