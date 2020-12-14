Охранник магазина в Сочи разбил покупателю машину из-за маски
Охранник магазина в центре Сочи разбил покупателю машину из-за отсутствующей маски.
УВД города начало проверку по этому факту после заявления жителя. В интернете появилось соответствующее видео. На кадрах видно, как охранник пытается преследовать отъезжающий автомобиль и разбивает рукой боковое окно.
Сообщается, что водитель якобы зашел в магазин «Фикс Прайс» без маски, ему отказали в обслуживании, а когда мужчина вышел к машине за маской, то один из охранников бросился на него и разбил автомобиль. На других кадрах видно, что лицо мужчины в крови и порезах от разбитого стекла, передает РИА Новости.
Ранее в США выставили на обозрение одну из самых дорогих медицинских масок в мире, стоимостью в 1,5 млн долларов, пишет «Газета.ру». Она сделана на заказ из 18-каратного белого золота и инкрустирована более чем 3500 бриллиантов.
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