В Якутии нашли обломки пропавшего самолета Ан-2

Обломки самолета Ан-2, больше недели назад пропавшего в Якутии, найдены на склоне горы в Кобяйском улусе. Об этом сообщает пресс-служба «Полярных авиалиний».

В Якутии пропал Ан-2 с тремя людьми на борту

Отмечается, что самолет обнаружил вылетевший на поиски экипаж Ми-8. Обломки Ан-2 находятся примерно в 45 км от села Себян-Кюель, пишет RT.

По данным Telegram-канала SHOT, рядом с самолетом нашли тело одного погибшего, его личность устанавливается.

Ан-2, следовавший по маршруту Ус-Хатынг — Вертикальный — Ус-Хатынг, пропал с радаров в Якутии 21 июня, напоминает Ura.ru. На борту находились один пассажир и два члена экипажа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Крушение СамолетаЯкутия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры