В Якутии нашли обломки пропавшего самолета Ан-2
Обломки самолета Ан-2, больше недели назад пропавшего в Якутии, найдены на склоне горы в Кобяйском улусе. Об этом сообщает пресс-служба «Полярных авиалиний».
Отмечается, что самолет обнаружил вылетевший на поиски экипаж Ми-8. Обломки Ан-2 находятся примерно в 45 км от села Себян-Кюель, пишет RT.
По данным Telegram-канала SHOT, рядом с самолетом нашли тело одного погибшего, его личность устанавливается.
Ан-2, следовавший по маршруту Ус-Хатынг — Вертикальный — Ус-Хатынг, пропал с радаров в Якутии 21 июня, напоминает Ura.ru. На борту находились один пассажир и два члена экипажа.
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