В Якутии нашли обломки пропавшего самолета Ан-2

Отмечается, что самолет обнаружил вылетевший на поиски экипаж Ми-8. Обломки Ан-2 находятся примерно в 45 км от села Себян-Кюель, пишет RT.

По данным Telegram-канала SHOT, рядом с самолетом нашли тело одного погибшего, его личность устанавливается.

Ан-2, следовавший по маршруту Ус-Хатынг — Вертикальный — Ус-Хатынг, пропал с радаров в Якутии 21 июня, напоминает Ura.ru. На борту находились один пассажир и два члена экипажа.

