Один человек пострадал в Белгородской области при обстреле со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил об обстреле с украинской стороны села Солохи Белгородского района.

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По его словам, есть разрушения, пострадал один человек.

«Оперативные службы уже работают, на место выехал глава района Владимир Перцев. Более подробную информацию сообщу позже», - добавил Гладков.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинская армия подвергла миномётному обстрелу территорию сахарного завода на окраине посёлка Тёткино, сообщает RT.

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
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