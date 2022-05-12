При обстрелах в Белгородской области погиб студент колледжа
При обстрелах в Белгородской области с украинской стороны погиб студент строительного колледжа Руслан Нифедов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на преподавателя учреждения, в котором обучался молодой человек.
Инцидент произошел накануне. Сообщалось, что ходе обстрела села один человек погиб в машине скорой помощи, еще несколько получили ранения. По словам главы области Вячеслава Гладкова, правительство региона окажет материальную помощь всем пострадавшим, а также семье погибшего.
Заместители губернатора Константин Полежаев и Владимир Базаров по поручению губернатора оценят степень повреждения построек.
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