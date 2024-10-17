Один человек погиб в результате ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане

Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Хасавюртовском районе Дагестана увеличилось до 19 человек, сообщили в МЧС России.

В Самарской области попал в ДТП автобус со школьниками

Все пострадавшие госпитализированы. Среди них двое детей. Водитель микроавтобуса погиб.

На месте происшествия работают девять спасателей и три единицы техники МЧС России.

Ранее в ДТП в Кабардино-Балкарии погибли три человека, напоминает RT.

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ФОТО: МЧС России
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