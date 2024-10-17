Один человек погиб в результате ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане
17 октября 202415:39
Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Хасавюртовском районе Дагестана увеличилось до 19 человек, сообщили в МЧС России.
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru