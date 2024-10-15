В Самарской области попал в ДТП автобус со школьниками
Автобус, перевозивший учеников младших классов, столкнулся с автомобилем Lada Vesta в Волжском районе Самарской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По предварительным данным, ДТП произошло в 08:20 (07:20 мск).
«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием... автомашины Lada Vesta под управлением девушки 1993 года рождения и водителя автобуса, который перевозил детей младших классов в количестве 20 человек», — указал глава отдела госавтоинспекции районного отдела МВД Дмитрий Баландов.
Пострадали водитель легковушки и ее пассажир, женщина 1946 г. р.
Позже в пресс-службе регионального ГУМВД отметили, что в автобусе со школьниками находились 22 человека. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее на трассе в Самарской области автомобилист погиб в результате столкновения машины с лосем, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru