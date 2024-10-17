Минздрав Дагестана: 15 человек пострадали в ДТП с «Газелью»

По предварительным данным, 15 человек пострадали в результате ДТП с участием «Газели» и легкового автомобиля, сообщили в Минздраве Дагестана.

«Вторая причина»: Некачественные дороги приводят к тяжелым ДТП в регионах

Инцидент произошел в Хасавюртовском районе Дагестана.

Ранее девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Забайкалье, напоминает RT.

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Фото: t.me/mchs_official
ТЕГИ:ДагестанДТППострадавшиеМинздрав

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