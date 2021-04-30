В Израиле объявили траур из-за гибели людей на празднике
Воскресение в Израиле объявлено национальным днем траура из-за трагедии на Мероне, в которой 44 человека погибли и 150 пострадали. Об этом объявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в видеообращении, сообщает РИА Новости.
Он назвал случившееся «одной из наиболее тяжких катастроф», постигших Израиль.
Во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон произошло обрушение конструкции, на которой происходили выступления. Это спровоцировало массовую давку, в результате которой погибли люди.
К ликвидации последствий привлечены военные. На месте наблюдаются перебои с мобильной связью.
Празднование Лаг ба-Омер стало первым массовым мероприятием после отмены ограничений по коронавирусу. В нем, по данным СМИ, участвовали до ста тысяч человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 731 / сут.
Умерли
110 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 406 / сут.
- Путин присвоил пятерым россиянам звания Героя Труда
- Туроператоры завершили вывоз российских туристов из Турции и Танзании
- В Израиле объявили траур из-за гибели людей на празднике
- Белоруссия попросила у США помощи в расследовании дела о госперевороте
- Байден заявил, что не считает Америку расистской страной
- Эксперты Роскачества предостерегли от излишеств в употреблении кагора
- Адвокат Сафронова не стал увязывать обыск у коллеги с делом о госизмене
- «Нафтогаз» анонсировал новые иски к «Газпрому»
- Россия и Сирия обвинили США в запугивании желающих вернуться сирийских беженцев
- Мачеха Майкла Дугласа умерла в 102 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru