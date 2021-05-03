В Израиле прошел день траура по погибшим во время праздника

В Израиле прошел национальный день траура по погибшим во время празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон, сообщает BBC News.

В Израиле объявили траур из-за гибели людей на празднике

В этот день в стране были приспущены флаги на всех общественных зданиях, отменены концерты и спортивные мероприятия.

Во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон произошло обрушение конструкции, на которой происходили выступления. Это спровоцировало массовую давку, в результате которой погибли люди.

Празднование Лаг ба-Омер стало первым массовым мероприятием после отмены ограничений по коронавирусу. В нем, по данным СМИ, участвовали до ста тысяч человек.

В результате давки погибли 45 человек, около 150 человек получили ранения.



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