В Краснодарском крае водителя маршрутки обвинили в изнасиловании пяти девочек
На Кубани арестовали водителя маршрутки, который с января по май 2024 года совершил преступления сексуального характера в отношении пяти девочек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
По версии следствия, свои преступления фигурант совершал на конечной остановке общественного транспорта в посёлке Ильском Северского района. От его действий пострадали пятеро несовершеннолетних девочек в возрасте от 11 до 14 лет.
«Проводятся необходимые следственные действия... Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз», - говорится в сообщении.
Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил педофила-рецидивиста Алексея Кукушкина к 17 годам колонии особого режима, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru