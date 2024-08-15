«Не показывают дело!»: Родные убитого скульптора Кондрашова пошли к Бастрыкину
Родственники убитого скульптора Юрия Кондрашова обратились к главе СК из-за переквалификации статьи уголовного дела, рассказала НСН адвокат пострадавшей стороны Наталья Моросникова.
Подозреваемому в убийстве известного скульптора Юрия Кондрашова переквалифицировали дело, из-за чего его родственники обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, рассказала НСН адвокат семьи погибшего Наталья Моросникова.
Родственники Юрия Кондрашова, который скончался в больнице 27 июня из-за травм, полученных при избиении на улице в Москве, направили Бастрыкину жалобу из-за того, что обвиняемому в преступлении злоумышленнику заменили статью со 111 УК РФ (Умышленное причинение потерпевшему опасного для жизни тяжкого вреда здоровью предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет) на 109 статью УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Письмо главе СК РФ есть в распоряжении НСН. Моросникова выразила надежду, что Бастрыкин обратит внимание на эту историю.
«Вчера подала жалобу на имя Бастрыкина и руководителя ГСУ СК по городе Москве Андрея Стрижова, потом поехала к прокурору Савеловской межрайонной прокуратуры. Сын погибшего верит, что если эту ситуацию предадут огласке, то виновных привлекут к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью, повлекшее смерть, либо за убийство из хулиганских побуждений. Я уверена, что Бастрыкин как только узнает про эту историю, так сразу всех злоумышленников привлекут по нужной квалификации», - отметила адвокат.
По словам вдовы Кондрашова Татьяны, следователи с самого начала халатно отнеслись к делу об убийстве ее супруга.
«Когда мы давали показания у следователя, я заметила, что он очень странно относится к этому делу, потому что в заявке на судмедэкспертизу фамилия моего супруга была написана как «Кондрашев». Я тогда сделала следователю замечание. Дальше ситуация стала развиваться очень странно. Следователь нам сообщил, что медицинская экспертиза будет готова в начале августа. 6 августа следователь передал через нашего юриста, чтобы сын отказался от ознакомления с экспертизой и делом. Мы были возмущены, но в ознакомлении с делом нам все же отказали. Далее мне пришлось поменять юриста на адвоката. Потом сын узнал, что статью 111 переквалифицировали в 109. Сейчас следователь крайне неохотно идет на контакт и категорически не хочет нас ознакамливать с результатами того, что они там делают», - сказала собеседница НСН.
Татьяна рассказала, что именно произошло 23 июня, когда погиб Кондрашов.
«23 июня мой муж шел в свою мастерскую через сквер. Началась странная потасовка с группой молодых людей. На видеозаписи с камер видно, что его догоняют три человека, которые ведут себя достаточно агрессивно. Юра выставлял вперед руки и пятился, пытаясь как-то остановить их. Злоумышленники пытались нанести ему удары, от некоторых он увернулся. Потом молодой человек нанес удар резко и жестко, после чего Юра сел на землю. Люди, которые нашли Юрия, пытались привести его в себя, поливали водой, вызвали скорую помощь. 27 июня Юра умер в больнице. Похоронили мы его только на девятый день. Юра был такой человек, который мог найти общий язык с любым, у него огромное количество друзей. Он был художником философского склада. Он всегда искал какие-то незримые воплощения в материале, на которые никто не обращает внимания», - рассказала вдова.
Юрий Кондрашов окончил Минское художественное училище имени А. К. Глебова и Всероссийскую Академию живописи, ваяния и зодчества. Его дипломный проект конного памятника русским православным святым Пересвету и Ослябе - героям Куликовской битвы был принят правительством Москвы для установки в парковой зоне Симонова монастыря.
В 1997 году Кондрашов стал членом международной федерации художников ЮНЕСКО. Участвовал в выставках в постсоветских странах и во Франции. Произведения скульптора находятся в Третьяковской галерее, частных собраниях в России и за рубежом. Кроме того, работы Кондрашова есть в коллекции Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и помощника президента РФ Николая Патрушева.
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