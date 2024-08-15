«Не показывают дело!»: Родные убитого скульптора Кондрашова пошли к Бастрыкину

Татьяна рассказала, что именно произошло 23 июня, когда погиб Кондрашов.



«23 июня мой муж шел в свою мастерскую через сквер. Началась странная потасовка с группой молодых людей. На видеозаписи с камер видно, что его догоняют три человека, которые ведут себя достаточно агрессивно. Юра выставлял вперед руки и пятился, пытаясь как-то остановить их. Злоумышленники пытались нанести ему удары, от некоторых он увернулся. Потом молодой человек нанес удар резко и жестко, после чего Юра сел на землю. Люди, которые нашли Юрия, пытались привести его в себя, поливали водой, вызвали скорую помощь. 27 июня Юра умер в больнице. Похоронили мы его только на девятый день. Юра был такой человек, который мог найти общий язык с любым, у него огромное количество друзей. Он был художником философского склада. Он всегда искал какие-то незримые воплощения в материале, на которые никто не обращает внимания», - рассказала вдова.



Юрий Кондрашов окончил Минское художественное училище имени А. К. Глебова и Всероссийскую Академию живописи, ваяния и зодчества. Его дипломный проект конного памятника русским православным святым Пересвету и Ослябе - героям Куликовской битвы был принят правительством Москвы для установки в парковой зоне Симонова монастыря.

В 1997 году Кондрашов стал членом международной федерации художников ЮНЕСКО. Участвовал в выставках в постсоветских странах и во Франции. Произведения скульптора находятся в Третьяковской галерее, частных собраниях в России и за рубежом. Кроме того, работы Кондрашова есть в коллекции Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и помощника президента РФ Николая Патрушева.

