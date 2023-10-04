В Кисловодске установят первую в стране музыкальную скульптуру Рахманинова

По его словам, скульптурную композицию установят в детской музыкальной школе имени Рахманинова. Композитор будет изображен сидящим за роялем. Кроме того, памятник будет иметь музыкальное сопровождение.

Скульптура обойдется городу в 371 миллион рублей, отметил Моисеев. Памятник будет сделан из бронзы, которую покроют патиной коричнево-красных цветов.

Ранее на могиле актрисы и основательницы театра «Современник» Галины Волчек установили новый памятник, напоминает RT.

