В Кисловодске установят первую в стране музыкальную скульптуру Рахманинова

В Кисловодске установят первую в России музыкальную скульптуру русского композитор Сергея Рахманинова, передает ТАСС со ссылкой на главу города Евгения Моисеева.

Памятник Дзержинскому открыли в штаб-квартире СВР

По его словам, скульптурную композицию установят в детской музыкальной школе имени Рахманинова. Композитор будет изображен сидящим за роялем. Кроме того, памятник будет иметь музыкальное сопровождение.

Скульптура обойдется городу в 371 миллион рублей, отметил Моисеев. Памятник будет сделан из бронзы, которую покроют патиной коричнево-красных цветов.

Ранее на могиле актрисы и основательницы театра «Современник» Галины Волчек установили новый памятник, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КомпозиторМузыкантыПамятники

Горячие новости

Все новости

партнеры