В Кисловодске установят первую в стране музыкальную скульптуру Рахманинова
В Кисловодске установят первую в России музыкальную скульптуру русского композитор Сергея Рахманинова, передает ТАСС со ссылкой на главу города Евгения Моисеева.
По его словам, скульптурную композицию установят в детской музыкальной школе имени Рахманинова. Композитор будет изображен сидящим за роялем. Кроме того, памятник будет иметь музыкальное сопровождение.
Скульптура обойдется городу в 371 миллион рублей, отметил Моисеев. Памятник будет сделан из бронзы, которую покроют патиной коричнево-красных цветов.
Ранее на могиле актрисы и основательницы театра «Современник» Галины Волчек установили новый памятник, напоминает RT.
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