«Не было знаков»: Стали известны причины ДТП депутата Журавлева

Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев попал в аварию в центре Москвы из-за халатности в ходе проведения дорожных работ, так как там отсутствовали некоторые дорожные знаки. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщила его помощница Татьяна Калегина.

Ранее стало известно, что депутат от ЛДПР Алексей Журавлев попал в ДТП на мотоцикле на Кутузовском проспекте в Москве. По данным Telegram-канала «112», он не справился с управлением и был госпитализирован в медучреждение с переломом ключицы. Калегина рассказала о деталях аварии.

«Состояние Алексея Александровича нормальное. Да, он попал в ДТП. Причиной было отсутствие знаков о снятии покрытия и дорожных работах. Журавлев опытный мотоциклист, проехал сотни тысяч километров, но в центре Москвы из-за чьей-то халатности… [пострадал] В очередной раз… Даже его это достигло. Он повредил ключицу. Не впервой. На ближайшем пленарном заседании будет. Его уже сегодня планируют выпустить из больницы», - объяснила она.