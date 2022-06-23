«Не было знаков»: Стали известны причины ДТП депутата Журавлева

Помощница попавшего в ДТП депутата Алексея Журавлева Татьяна Калегина в эфире НСН заверила, что он находится в стабильном состоянии и появится на ближайшем пленарном заседании. 


Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев попал в аварию в центре Москвы из-за халатности в ходе проведения дорожных работ, так как там отсутствовали некоторые дорожные знаки. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщила его помощница Татьяна Калегина.

Ранее стало известно, что депутат от ЛДПР Алексей Журавлев попал в ДТП на мотоцикле на Кутузовском проспекте в Москве. По данным Telegram-канала «112», он не справился с управлением и был госпитализирован в медучреждение с переломом ключицы. Калегина рассказала о деталях аварии.

«Состояние Алексея Александровича нормальное. Да, он попал в ДТП. Причиной было отсутствие знаков о снятии покрытия и дорожных работах. Журавлев опытный мотоциклист, проехал сотни тысяч километров, но в центре Москвы из-за чьей-то халатности… [пострадал] В очередной раз… Даже его это достигло. Он повредил ключицу. Не впервой. На ближайшем пленарном заседании будет. Его уже сегодня планируют выпустить из больницы», - объяснила она.
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Еще один источник, приближенный к депутату, в беседе с НСН также отметил, что состояние Журавлева стабильное.

«Состояние нормальное. Травма сезонная. Алексей Александрович чувствует себя хорошо. Он выходит с нами на связь. Надеемся, что сегодня-завтра его уже выпишут», - добавил он.

Алексей Журавлев является членом фракции ЛДПР.

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ФОТО: РИА Новости
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