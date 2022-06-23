Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП в Москве

По данным источника издания, парламентарий передвигался на мотоцикле по Кутузовскому проспекту, однако не справился с управлением и опрокинулся вместе с транспортным средством.

Журавлев госпитализирован с переломом ключицы, отмечает РИА ФАН.

Как сообщает РЕН ТВ, авария произошла накануне вечером. Движение на Кутузовском проспекте было перекрыто на час по двум полосам.

