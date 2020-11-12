Нарушитель масочного режима в Москве сбил с ног полицейского и попытался сбежать

Мужчина, задержанный в ТРК «Европолис» в Москве из-за нарушения масочного режима, оказал сопротивление и попытался сбежать от полицейских.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, 50-летний посетитель торгового центра на Проспекте Мира сделал одному из полицейских подсечку и бросил его на пол, но был задержан.