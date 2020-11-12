Нарушитель масочного режима в Москве сбил с ног полицейского и попытался сбежать

Мужчина, задержанный в ТРК «Европолис» в Москве из-за нарушения масочного режима, оказал сопротивление и попытался сбежать от полицейских.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, 50-летний посетитель торгового центра на Проспекте Мира сделал одному из полицейских подсечку и бросил его на пол, но был задержан.

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Ранее сотрудников патрульно-постовой службы решили доставить нарушителя без маски в отдел полиции, так как у него при себе не оказалось документов.

По факту применения насилия в отношении представителя власти проводится доследственная проверка.

Ранее сегодня правительство составило список новых поручений главам российских регионов из-за роста заболеваемости коронавирусом, пишет «Свободная пресса».

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Фото: mvdmedia.ru/Дмитрий Лыков
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