Нарушитель масочного режима в Москве сбил с ног полицейского и попытался сбежать
Мужчина, задержанный в ТРК «Европолис» в Москве из-за нарушения масочного режима, оказал сопротивление и попытался сбежать от полицейских.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, 50-летний посетитель торгового центра на Проспекте Мира сделал одному из полицейских подсечку и бросил его на пол, но был задержан.
Ранее сотрудников патрульно-постовой службы решили доставить нарушителя без маски в отдел полиции, так как у него при себе не оказалось документов.
По факту применения насилия в отношении представителя власти проводится доследственная проверка.
Ранее сегодня правительство составило список новых поручений главам российских регионов из-за роста заболеваемости коронавирусом, пишет «Свободная пресса».
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