Над тремя регионами России уничтожили 36 беспилотников ВСУ

Более тридцати украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над территориями трех регионов России, передает Минобороны.

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб ребенок

В течение ночи 1 июля военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области», — указали в военном ведомстве.

Кроме того, по девять дронов сбили над Курской и Белгородской областями.

Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что над регионом уничтожили семь беспилотников ВСУ, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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