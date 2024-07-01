Над тремя регионами России уничтожили 36 беспилотников ВСУ

В течение ночи 1 июля военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области», — указали в военном ведомстве.

Кроме того, по девять дронов сбили над Курской и Белгородской областями.

Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что над регионом уничтожили семь беспилотников ВСУ, пишет 360.ru.

