Над тремя регионами России уничтожили 36 беспилотников ВСУ
1 июля 202407:34
Более тридцати украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над территориями трех регионов России, передает Минобороны.
В течение ночи 1 июля военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области», — указали в военном ведомстве.
Кроме того, по девять дронов сбили над Курской и Белгородской областями.
Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что над регионом уничтожили семь беспилотников ВСУ, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru