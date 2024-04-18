Губернатор Ростовской области: В регионе уничтожили три БПЛА
18 апреля 202406:36
Силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
«Около 02:00 ночи в районе Каменска-Шахтинского... уничтожено 3 БПЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.
Как отметил Голубев, последствия удара на земле уточняются.
На минувшей неделе ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Новошахтинске Ростовской области, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru