Губернатор Ростовской области: В регионе уничтожили три БПЛА

Силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

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«Около 02:00 ночи в районе Каменска-Шахтинского... уничтожено 3 БПЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.

Как отметил Голубев, последствия удара на земле уточняются.

На минувшей неделе ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Новошахтинске Ростовской области, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ростовская ОбластьБеспилотникиПВО

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