Над территорией России уничтожили 85 украинских БПЛА
Более 80 беспилотников ВСУ уничтожили над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что прошедшей ночью дежурные средства ПВО ликвидировали и перехватили 85 украинских дронов.
«Тридцать один БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря, по шестнадцать... сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края, четырнадцать – над акваторией Азовского моря, четыре – над территорией Белгородской области», — указывает Минобороны.
Кроме того, два дрона перехватили над Тамбовской областью, по одному сбили над Курской областью и Крымом.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе уничтожили более 15 беспилотников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru