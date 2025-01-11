Над территорией России уничтожили 85 украинских БПЛА

Более 80 беспилотников ВСУ уничтожили над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что прошедшей ночью дежурные средства ПВО ликвидировали и перехватили 85 украинских дронов.

«Тридцать один БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря, по шестнадцать... сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края, четырнадцать – над акваторией Азовского моря, четыре – над территорией Белгородской области», — указывает Минобороны.

Кроме того, два дрона перехватили над Тамбовской областью, по одному сбили над Курской областью и Крымом.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе уничтожили более 15 беспилотников.

